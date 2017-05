Wie eine Studie der Beratungsgesellschaft EY (ehemals Ernst & Young) zeigt, ist der Rohstoffsektor nicht mehr länger der Hauptgrund für Investoren, um sich auf dem afrikanischen Kontinent zu engagieren. Im letzten Jahr hätten Basis -und Industriemetalle, Edelmetalle, Kohle, Öl und Erdgas lediglich einen Anteil von 6,2 Prozent an den ausländischen Direktinvestitionen in Afrika gehabt. Stattdessen hätten Immobilien, Bauwesen und Gastgewerbe viele Investitionen angezogen. Auch der Logistiksektor locke ausländische Direktinvestitionen an. Seit 2015 sei der Anteil an Investitionen in Afrika, gemessen an allen weltweiten Direktinvestitionen, von 9,4 Prozent auf 11,4 Prozent angestiegen, so die Studie. Zahlreiche aufstrebende Regionen Dabei spielt Asien eine zentrale Rolle: Mehr als ein Fünftel aller Direktinvestments in Afrika stammen aus Asien. Bei...

