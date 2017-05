Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Repräsentantenhaus stimmt für Ausstieg aus Obamacare

Das US-Repräsentantenhaus hat die Abschaffung der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama beschlossen. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag mit einer äußerst knappen Mehrheit von 217 zu 213 Stimmen für ein entsprechendes Gesetzesvorhaben. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, das als "Obamacare" bekannte Gesundheitssystem abzuschaffen und durch ein neues Modell zu ersetzen. Das Votum des Repräsentantenhauses bedeutet daher einen wichtigen Sieg für Trump. Allerdings muss das Vorhaben noch den Senat, die zweite Kongresskammer, passieren.

US-Senat stimmt mit großer Mehrheit für Haushaltskompromiss

Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der Senat den Kompromiss zum Haushaltsstreit mit großer Mehrheit angenommen. 79 Senatoren stimmten am Donnerstag für das Haushaltsgesetz, das Finanzmittel in Höhe von rund 1,16 Billionen Dollar (1,06 Billionen Euro) bewilligt. 18 Senatoren votierten dagegen. Damit fehlt nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Er muss das Gesetz vor Ablauf der Frist am Freitag um Mitternacht unterzeichnen.

Australiens Notenbank rechnet mit steigender Inflation

Die Reserve Bank of Australia (RBA) zeigt sich bei einem Anstieg der Inflation zuversichtlicher. In dem vierteljährlich veröffentlichten Bericht der Notenbank zur Geldpolitik wich die RBA zwar nur gerigfügig von ihren Konjunkturprognosen ab, erklärte aber, dass die Teuerung im Laufe der Zeit steigen werde. Zu den Aussichten der Weltwirtschaft äußerte sich die RBA ebenfalls positiv und wies auf die sinkende Arbeitslosigkeit in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Deutschland sowie auf das Momentum in China hin. Die großen Zentralbanken planten nicht länger mit Zinssenkungen, so die RBA.

"Politbarometer": CDU liegt in Schleswig-Holstein weiter vor der SPD

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt die CDU in einer neuen Umfrage weiterhin vor der regierenden SPD. Im ZDF-"Politbarometer" von Donnerstagabend kommt die CDU unverändert auf 32 Prozent, die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt auf 29 Prozent. Das bisherige Regierungsbündnis hätte der Erhebung zufolge im neuen Kieler Parlament keine Mehrheit mehr.

Trump empfängt australischen Premierminister Turnbull in New York

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag den australischen Premierminister Malcolm Turnbull empfangen. Seine Unstimmigkeiten mit Turnbull über ein Flüchtlingsabkommen mit Australien seien "schon lange" vollständig beigelegt, versicherte Trump bei der Begegnung in New York. "Wir verstehen uns prima", sagte Trump. "Wir haben eine fantastische Beziehung. Ich liebe Australien - habe ich schon immer."

Pentagon will Zahl von US-Soldaten in Afghanistan deutlich aufstocken

Das US-Verteidigungsministerium will die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan um mehrere tausend aufstocken, um die dortigen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban besser zu unterstützen. Sie erwarte, dass US-Präsident Donald Trump in der kommenden Woche ein entsprechender Vorschlag unterbreitet werde, sagte Theresa Whelan, die für Spezialeinsätze zuständige Abteilungsleiterin im Pentagon, am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Anhörung im Senat.

UN-Generalsekretär Guterres begrüßt Einrichtung von Schutzzonen in Syrien

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Vorstoß Russlands, der Türkei und des Iran zur Einrichtung von Schutzzonen in Syrien begrüßt. Entscheidend sei aber, dass die Vereinbarung "wirklich das Leben der Syrer verbessert", erklärte sein Sprecher am Donnerstag am UN-Sitz in New York. Guterres begrüßte demnach vor allem den Plan, in den Schutzzonen keine Waffen und insbesondere keine Flugzeuge mehr einzusetzen. Wichtig seien auch schnelle Hilfslieferungen.

Gabriel verteidigt Treffen mit Regierungskritikern in Israel

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sein umstrittenes Treffen mit Regierungskritikern in Israel verteidigt. "Unter Demokraten muss es möglich sein, sich auch mit regierungskritischen Organisationen zu treffen", sagte Gabriel im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Das Zusammenkommen mit zwei Gruppen, die dem israelischen Militär schwere Vorwürfe machen, hatte zur Absage des Treffens Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführt.

Schulz: Türkisches Todesstrafen-Referendum in Deutschland undenkbar

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält es für undenkbar, dass sich in Deutschland lebende Türken hierzulande an einem möglichen Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe beteiligen dürfen. "Falls die türkische Regierung wirklich ein Referendum über die Einführung der Todesstrafe durchführen sollte, muss klar sein: Eine solche Abstimmung darf unter den in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken nicht stattfinden", sagte Schulz dem Spiegel.

Atomenergiebehörde bescheinigt Nordkorea Fortschritte bei seinem Atomprogramm

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Nordkorea Fortschritte bei seinem Atomprogramm bescheinigt. "Wir haben Anhaltspunkte, dass das Nuklearprogramm so vorangeht wie Nordkorea es verkündet", sagte IAEA-Chef Yukiya Amano der Süddeutschen Zeitung. "Alle Indizien" deuteten darauf hin, "dass Nordkorea Fortschritte macht", fügte Amano hinzu. "Und das bereitet uns Sorgen". Die Sicherheitsbedenken gingen über die Region hinaus.

INDONESIEN

BIP 1Q +5,01% gg Vorjahr (PROG +5,03%)

BIP 1Q -0,34% gg Vorquartal (PROG -0,29%)

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Apr +3,4% gg Vorjahr (PROG +3,6%)

Verbraucherpreise Kernrate Apr +3,0% gg Vorjahr

TAIWAN

Verbraucherpreise Apr +0,12% gg Vorjahr (PROG +0,55%)

