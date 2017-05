SNP AG übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Heidelberger Softwareunternehmen Innoplexia GmbH

Heidelberg, 5. Mai 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) hat ihre Beteiligung an der Innoplexia GmbH ausgebaut und hält nunmehr 80% der Geschäftsanteile an dem Heidelberger Software und IT-Unternehmen. Innoplexia ist spezialisiert auf die Entwicklung von Software und IT-Lösungen für Wettbewerbs- und Marktanalysen. Zum Portfolio zählt u. a. eine intelligente Software-Suite zur Auswertung von Suchworteingaben und Suchergebnissen über Internet-Suchmaschinen und Vergleichsportalen.

"Bereits im April 2016 hat sich SNP mit 20% der Geschäftsanteile an der Innoplexia GmbH beteiligt. Mit der Anteilsaufstockung sichert sich SNP den Zugriff auf intelligente Software zur Erhebung und Auswertung von Markt- und Unternehmensdaten. Im Gegenzug erhält Innoplexia die notwendige Wachstumsfinanzierung zur Weiterentwicklung des höchst attraktiven Software-Portfolios. Entscheidendes Ziel ist es, unsere Transformationssoftware weiterzuentwickeln und auf Basis künstlicher Intelligenz und Software-Algorithmen automatisierte Handlungsempfehlungen in Transformationsprojekten zu generieren", sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG.

Die Innoplexia GmbH wurde im Jahr 2010 gegründet, beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 1 Mio. EUR. Zukünftig soll die Zusammenarbeit zwischen SNP und Innoplexia weiter ausgebaut und intensiviert werden, vor allem im Bereich Entwicklung und Vertrieb. Damit nutzt Innoplexia zukünftig die etablierten Vertriebsstrukturen der SNP Gruppe und sichert sich den notwendigen Zugang zu weiteren internationalen Märkten. Die restlichen 20% der Innoplexia-Anteile verbleiben beim Gründer und Geschäftsführer; für diese Anteile wurde zudem eine einseitige Kaufoption vereinbart.

Über SNP

SNP versetzt Unternehmen in die Lage, mit einer veränderungsfreudigen IT den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu nutzen. Lösungen und Software von SNP ermöglichen Zusammenführungen von bisher getrennten IT-Landschaften, stützen M&A-Projekte und Carve-outs und fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig können Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert werden.

Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA über 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

