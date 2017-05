FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Energieversorger Engie hat in den ersten drei Monaten 2017 bei einem höheren Umsatz operativ weniger verdient. Der Konzern leidet zum einen unter den Sicherheitsproblemen am Atomkraftwerk (AKW) im belgischen Tihange und einer Abnahme der Hydroproduktion in Frankreich. Seit Jahren macht das Werk mit Betriebsstörungen Schlagzeilen, und der Reaktor Tihange 1 ist laut Engie seit September 2016 runtergefahren. Das bekam Engie zu spüren, denn die belgische Tochtergesellschaft Engie Electrabel betreibt den Meiler nahe Lüttich. Das EBITDA rutschte im Berichtszeitraum auf 3,297 Milliarden Euro ab. Das war ein Rückgang von 5,9 Prozent auf Bruttobasis und von 3,6 Prozent auf organischer Basis.

Der Konzerunumsatz wuchs unterdessen um 3,2 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei 3,2 Prozent. Dieses Wachstum führt Engie, die bis Ende 2015 GDF Suez hieß, auf die Zunahme der Gashandelsaktivitäten zurück. Aber auch die Inbetriebnahme neuer Anlagen in Lateinamerika, vor allem in Mexiko und Peru, sowie die Tarifrevisionen für Gasinfrastrukturen habe den Umsatz klettern lassen, erklärten die Franzosen. Zudem hätten sich die thermischen Gaserzeugungsaktivitäten in Europa positiv entwickelt.

Per Ende März lag die Nettoverschuldung von Engie bei 20,4 Milliarden Euro und nahm damit zum Jahresende 2016 um 4,4 Milliarden Euro ab. Alleine der Verkauf der thermischen Handelsaktivitäten in den Vereinigten Staaten im Februar 2017 hat laut Engie die Schulden um 3,1 Milliarden Euro gedrückt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.