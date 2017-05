München (ots) -



Für eine Scheidung nehmen CHECK24-Kunden im Schnitt einen um 17 Prozent höheren Kredit auf (Ø 10.682 Euro) als für eine Hochzeit (Ø 9.106 Euro).*) Neben den gängigen Verwendungszwecken für Ratenkredite wie Umschuldung, Autokauf oder Ausgleich des Dispokredits hat CHECK24.de zehn überraschende Verwendungszwecke seiner Kunden betrachtet.



Verschönerungen im und um das Haus lassen sich Verbraucher etwas kosten: Für Renovierungsarbeiten schlossen CHECK24-Kunden im Schnitt Kredite in Höhe von 10.674 Euro ab. Für die Umgestaltung des Gartens nahmen sie Kredite in Höhe von durchschnittlich 9.103 Euro auf.



Auch ein gepflegtes Äußeres ist Verbrauchern wichtig. Kunden, die sich für eine Schönheitsoperation entschieden, nahmen Darlehen von durchschnittlich 5.989 Euro auf. Für Zahnersatz beantragten Verbraucher eine Kreditsumme in Höhe von durchschnittlich 5.151 Euro.



Auch ausgefallenere Wünsche finanzierten Kunden mit einem Kredit, darunter beispielsweise ein Ganzkörpertattoo oder ein mannsgroßes Plüschtier.



*)Betrachtet wurden alle 2016 über CHECK24.de abgeschlossenen Kredite nach näheren Kundenangaben beim Verwendungszweck "freie Verwendung".



