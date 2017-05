Genf - Trotz politischer Ungewissheit entwickelt sich das Wachstum weltweit synchron und nachhaltig, so die Experten von Union Bancaire Privée (UBP).Die EZB sollte mit der FED gleichziehen und in der zweiten Jahreshälfte einen neutraleren politischen Kurs fahren. In den wichtigsten Regionen der Welt nähere sich die Kerninflation 2%, obwohl sie sich in der Eurozone in den kommenden Monaten stabilisieren sollte. Steigende Löhne und mögliche Steuererleichterungen würden den Aufwärtstrend der US-Inflation nähren. Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern würden die Anleger mit einer relativ guten Rendite entschädigen, verglichen mit hoch bewerteten Schuldpapieren aus Industrieländern. Die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone sollte die Zinsvolatilität in dieser Region befeuern. Die weltweit hohen Aktienkurse würden in erster Linie auf historisch hohe Bewertungen in den USA zurückgehen.

