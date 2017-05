Bad Salzuflen - Im April legte der Goldpreis eine Achterbahnfahrt hin, so Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.Zur Mitte des Monats habe das gelbe Metall wieder an der Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze gekratzt, bevor es zum Monatsende erneut nach unten gegangen sei. Mit einem Schlusskurs von 1.268 USD pro Feinunze habe sich Gold mit einem Plus von 1,5 Prozent auf dem März-Niveau eingependelt. Der kleine Bruder Silber habe auf Monatssicht 5,6 Prozent verloren und bei einem Kurs von 17,23 USD pro Feinunze abgeschlossen.

