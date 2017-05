Beflügelt von einem haussierenden Dax zaubert die Commerzbank-Aktie in diesen Tagen eine eindrucksvolle Rally auf das Börsenparkett. So ganz überraschend kommt diese Entwicklung für uns nicht, hatten wir doch bereits vor Wochen ein zweistelliges Kursziel in den Raum gestellt. Über die letzten Wochen und Monate hat sich ein eindrucksvoller Trendkanal aufgebaut. Wie auf Schienen legte die Aktie ...

