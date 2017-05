Herr K. und das digitale Detoxing: Der Entzug vom Smartphone dauert schon Stunden. Und dann schleppt ihn seine Frau auch noch in eine Buchhandlung. Er soll wieder mal ein Buch lesen? Back to the roots? Voll analog?

Der Entzug von seinem Smartphone dauert nun schon drei Stunden. Drei Stunden! Das bedeutet mindestens 150 wichtige E-Mails, wahrscheinlich inklusive Vorstandsangeboten mehrerer MDax-Konzerne und Anrufen von Londoner Headhuntern. Da ist sich Herr K. sicher, auch wenn die Realität weit öder ausfiele, wenn er sie denn kennen würde: 30 komplett unwichtige Nachrichten, fünf SMS von seinen Kindern, ein Anruf seiner Autowerkstatt und drei Millionen-Erbschaften, die ihm offenkundig legasthenische Top-"Mitarbeiter" diverser asiatischer Großbanken in Aussicht stellen.

Da Herr K. das aber nicht weiß, murrt er seine Frau an, die für den ganzen Quatsch verantwortlich ist: "Okay, ich bin so ein kleines bisschen Smart?phone-abhängig. Aber warum um alles in der Welt schleppst du mich nun in eine Buchhandlung?" Da sie ihn ohne Antwort weiter durch die knuffig-bunten Schmökerecken zieht, kann er nur mutmaßen, was sie vorhat: Er soll wieder mal ein Buch lesen? Back to the roots? Voll analog? Ohne USB-Schnittstelle und Fingerabdruck-Identifikation? Ist es das?

Macht er doch! Er bestellt sich alle Neuheiten, manche liest er sogar an. Bei dem brikettdicken "Homo Deus", von ...

