Sogar die Schweizer Landesregierung deckte den Mann. Dennoch war Marc Rich nicht sicher. Er fürchtete eine Entführung des amerikanischen Geheimdienstes. Schlussendlich war er auf der "Most Wanted"-Liste des FBI. Mit dem 20. Januar 2001 konnte Rich aber wieder ein "normales Leben" aufnehmen. Marc Rich, ein berühmt berüchtigter Rohstoffhändler, wurde von Bill Clinton, dem damaligen US-Präsidenten, begnadigt. Plötzlich waren die Anklagepunkte (Steuerhinterziehung, Handel mit dem Feind und Ölpreismanipulationen) nicht mehr existent. Die Gefahr, dass Rich für 325 Jahre ins Gefängnis musste, war somit nicht mehr gegeben. 1983 wurde die Anklage gefasst, 2001 folgte die Begnadigung. 18 Jahre lebte der Rohstoffhändler in Angst. Wer sich für den Beruf des Rohstoffhändlers interessiert, wird mit Sicherheit kein so spannendes Leben wie Rich haben, jedoch durchaus Situationen erleben, die der gewöhnliche Bürojob nicht bieten kann. In Genf kann der Rohstoffhandel studiert werden Bodyguards, unterirdische Gänge zum Lieblings-Italiener und gesucht vom amerikanischen Geheimdienst - sieht so der alltägliche Tag eines Rohstoffhändlers aus? Nein. Auch wenn Rohstoffhändler einem interessanten Investment nachgehen, so ist ihr Leben keinesfalls so spannend, dass es mitunter verfilmt werden könnte. Doch spannend ist es dennoch - sonst würden sich nicht immer mehr Menschen für einen Job in der Branche interessieren...

