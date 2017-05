Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Tomorrow Focus 5.46% PARTLINK (PL001): Die Zahlen bei Holidaycheck haben die Erwartungen kräftig übertroffen: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/holidaycheck-group-mit-deutlicher-umsatz-und-ergebnissteigerung-quartal/?newsID=1002791 Die Aktie reagiert entsprechend positiv auf die Mitteilung. Sollte Q2 auch gut verlaufen, wird man an einer Anhebung der Prognose nicht vorbeikommen....

