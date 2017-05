Berlin (ots) - Gesunde Raumluft wird in Zeiten immer besser isolierter Wohnräume, sowie immer mehr aufkommender Allergien und Unverträglichkeiten immer wichtiger. In Klima- und Lüftungsanlagen, die nicht regelmäßig gewartet und gereinigt werden können sich verstärkt Bakterien, Legionellen und Schimmel bilden.



Die Vallovapor GmbH, ein Desinfektionsmittelhersteller und Dienstleistungsunternehmen, welches auf die Desinfektion und Schimmelsanierung spezialisiert ist, gibt heute die Einführung seines neuen Produktes ValloClima auf dem deutschen Markt bekannt. ValloClima dient speziell zur unbedenklichen Desinfektion von Lüftungsanlagen.



"Mit diesem neuen Produkt, welches speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde, möchten wir in den Bereich der Klimatechnik und der damit verbundenen Instandhaltung vordringen. Durch unsere Erfahrungswerte im Bereich der Desinfektion und Schimmelsanierung in der Wohnwirtschaft wurden in der Vergangenheit verstärkt Anfragen im Bereich Desinfektion von Klimaanlagen an uns herangetragen. Da es neben der Reinigung vor allem im Bereich der Desinfektion keine nennenswerten Alternativen gibt, fehlt es den Betrieben im Bereich der Klimatechnik an innovativen Anwendungen oder Lösungen", so Martin Urbanek, Geschäftsführer der Vallovapor GmbH.



Mittels der hauseigenen 3D-Desinfektion und den speziell für das Verfahren entwickelten Produkten wird der gesundheitlich unbedenkliche Wirkstoffnebel ohne Behandlungslücken in die Anlage eingebracht. Neben der Desinfektion verhindert ValloClima auch den schnellen Wiederbefall.



Zusammen mit der Firma Clean Clima wurde ein komplettes Konzept rund um ValloClima erarbeitet, dass sowohl Besitzern von Anlagen als Dienstleister, wie auch professionellen Lüftungsreinigern angeboten wird. Bundesweit wird so privaten wie gewerblichen Betreibern solcher Anlagen geholfen das Lebensmittel Luft, und somit Familie und Mitarbeiter gesund zu halten.



Aktuell können die Produkte oder die Dienstleistung/Anwendung lediglich bei der Vallovapor GmbH oder bei zertifizierten Partnern in ganz Deutschland erworben oder beauftragt werden. Gerne gibt Ihnen bei Anfrage die Vallovapor GmbH einen qualifizierten Ansprechpartner in Ihrer Region.



Über Vallovapor GmbH:



Die Vallovapor GmbH ist Hersteller von Desinfektionsmittelprodukten als auch Dienstleister in der Wohnwirtschaft. Mit einem innovativen und mieterfreundlichen Instandhaltungskonzept im Bereich der Schimmelsanierung betreuen die Mitarbeiter der Vallovapor GmbH deutschlandweit über 500.000 Wohneinheiten. Weiter betreut die Vallovapor die Industrie als auch die öffentliche Hand im Bereich der Schimmelsanierung und Desinfektion. Hierzu gehören Anwendungen in Produktionsstätten, Sonderfahrzeugen, Schulen, Schlössern, Museen oder Verwaltungsgebäuden.



Deutschlandweit bestehen darüber hinaus gewerkeübergreifend 25 zertifizierte Partnerbetriebe, die die Dienstleistungen gemäß der Vallovapor anbieten. Weiter wird das Vallovapor-Konzept in Österreich, Großbritannien, Spanien, Finnland und Polen umgesetzt.



Sie finden die Pressemitteilung zum Download, Referenzen sowie weiterführende Informationen unter: www.vallovapor.de.



Kontakt für Journalistenfragen:



Vallovapor GmbH Unternehmenskommunikation E-POSTFACH GA07764971 D-69960 Mannheim



Frau Sharon Rösner



Tel.: +49 30 555 76 46 20 Fax: +49 30 555 76 46 29 E-Mail: s.roesner@vallovapor.de Web: www.vallovapor.de