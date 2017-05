Am 04.05.2017 legte auch Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) seine Quartalszahlen für das erste Quartal von 2017 vor. Das erste Highlight in diesem Kontext? Natürlich die weiterhin konstant gehaltene Dividende in Höhe von 0,47 US-Dollar je Aktie, die bereits seit Mitte der 1940er Jahre nicht mehr gekürzt wurde.



Ohne Zweifel ist das ein gravierender Faktor, weswegen viele Investoren die Aktie des britisch-niederländischen Ölmultis so lieben. Aber dennoch sollte diese Liebe nicht nur bloß auf oberflächlich üppigen Dividenden basieren, nein, es sollten (wie im echten Leben) auch die inneren Werte stimmen.



Schauen wir also im Folgenden, was uns Royal Dutch Shell über sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...