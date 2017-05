Die Dividende der Allianz (WKN: 840400) ist momentan hochaktuell. Schließlich fand gerade erst am 03.05. die Hauptversammlung statt, in wenigen Tagen können sich die Investoren folglich über die diesjährige Ausschüttung freuen. Yippie!



Ab und an glaube ich aber in Bezug auf die Allianz-Dividende latent die Meinung herauszulesen, dass viele ihr nicht den sichersten Ruf zuschreiben. Als Grund wird sodann oft die Kürzung der Dividende im Zuge der Finanzkrise zitiert.



Aber wie steht es wirklich um die Stabilität der Allianz-Dividende? Besteht ein fundamentaler Grund zur Sorge oder war die damalige Kürzung ein einmaliger Ausrutscher? Das wollen wir im Folgenden herausfinden. Glücklicherweise können wir, um das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...