LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank HSBC sieht für den Energiekonzern Eon Risiken durch den Druck der Konkurrenten sowie politische Eingriffe. Analyst Adam Dickens stufte die Aktien in einer Studie vom Freitag von "Hold" auf "Reduce" ab und senkte das Kursziel von 6,70 auf 6,50 Euro. Damit sieht er im Vergleich zum aktuellen Kursniveau von etwa 7,05 Euro mittelfristig noch fast 8 Prozent Luft nach unten.

Eon dürfte laut Adams ein schwieriges erstes Quartal hinter sich haben mit Belastungen durch ungünstiges Wetter und Produktionsausfälle. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um ein Drittel gesunken sein. Der zuvor große Spielraum mit Blick auf die Gesamtjahresziele des Dax -Konzerns werden zudem durch mögliche regulatorische Eingriffe bei den Strompreisen in Großbritannien geschmälert.

Das Energieunternehmen habe auch mit einem schwieriger werdenden Branchenumfeld zu kämpfen, erklärte der Analyst. Die mittelfristigen Aussichten für das Geschäft mit Erneuerbaren Energien gäben Anlass zur Sorge. Der Konkurrenzdruck bei Offshore-Windkraftanlagen habe zugenommen. Bei auf dem Festland installierten Windkraftanlagen dürfte sich die Entwicklung in den USA zudem nach 2020 deutlich verlangsamen - gerade das sei aber ein Hauptmarkt von Eon. Hinzu kämen nach und nach auslaufende Windstrom-Subventionen in Deutschland und den USA aus den frühen 2000-Jahren.

Unter dem Strich sieht Adams Eon in einer Identitätskrise mit nur wenigen attraktiven Handlungsoptionen. Zwar sei der verbliebene Anteil an der ehemaligen Tochter Uniper aktuell noch rund 2,6 Milliarden Euro wert und solle ab 2018 verkauft werden, was für eine gewisse finanzielle Flexibilität sorge. Dennoch habe Eon kaum Möglichkeiten anders als aus eigener Kraft im Netzwerkgeschäft zu wachsen. So wären Zukäufe vermutlich recht teuer.

