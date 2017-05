US-Investorenlegende Warren Buffett hat sich teilweise bei dem schwächelnden IT-Konzern IBM zurückgezogen. In den ersten Monaten diesen Jahres habe er ein Drittel seiner Anteile verkauft, sagte Buffett am Donnerstag dem TV-Sender CNBC. "Ich bewerte IBM nicht mehr so wie vor sechs Jahren, als ich angefangen habe zu kaufen."

Den vollständigen Artikel lesen ...