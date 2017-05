München (ots) -



Frauenflüsterer Walther (57+) hat nur ein Ziel: Marta endgültig für sich gewinnen! Denn sie könnte die Frau fürs Leben sein. Deshalb setzt Walther alles auf eine Karte und macht seiner Marta einen Heiratsantrag. Feiern die beiden schon bald ihre Traumhochzeit? In Rio de Janeiro sucht Jungfrau Manuel (23) nach seinem Liebesglück. Verliert der fröhliche Niedersachse in Brasilien endlich seine Unschuld? Und auch Opernsänger Alexander (37) begibt sich auf die Suche nach seiner Traumfrau. Immer mit dabei: sein Vater Dieter. Ob die beiden Pfundskerle die Damenwelt in Sankt Petersburg gemeinsam erobern können?



Manuel (23) kassiert in Brasilien eine herbe Abfuhr. Doch der Niedersachse lässt sich nicht so schnell unterkriegen und schon kurz darauf verguckt er sich auf den ersten Blick. Kann er die schüchterne Bruna von sich überzeugen?



Opernsänger Alexander (37) hat diesmal ein Date ganz ohne die Unterstützung seines Vaters. Er trifft in Sankt Petersburg ausgerechnet auf eine russische Hiphop-Sängerin - und die nimmt sich den Nürnberger ordentlich zur Brust.



Und Walther (57+) aus Berlin reist nach Rumänien: Er will die Mutter seiner Verlobten kennenlernen und offiziell um die Hand ihrer Tochter anhalten. Wie wird die Rumänin reagieren? Scheitert seine Hochzeit doch noch am Segen der Familie?



Eine neue Folge "Traumfrau gesucht": Montag, 8. Mai 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



