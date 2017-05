Euphorisiert vom Erfolg des Entwurfs des Gesundheitsgesetzes im Abgeordnetenhaus traf US-Präsident Trump in New York ein. Dort war ein Gespräch mit Australiens Premier Turnbull angesetzt.

US-Präsident Donald Trump hat den ersten Besuch seiner Heimatstadt New York seit seinem Amtsantritt zur großen Siegestournee gemacht. Ungerührt von Demonstranten in den Straßen traf er sich am Donnerstag mit dem australischen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull und lobte die enge Bindung zwischen den beiden Ländern. Das Treffen der Staatschefs war leicht gekürzt worden, da Trump zuvor länger in Washington geblieben war, um die knappe Absegnung des Entwurfs eines Gesundheitsgesetzes im US-Abgeordnetenhaus mit großen Gesten öffentlich anzupreisen.

"Wir haben eine fantastische Beziehung", sagte Trump nach dem Treffen mit Turnbull. Er liebe Australien. Dann spielte Trump die Berichte über ein Telefonat zwischen ihm und dem Premier herunter, das im Februar im Streit geendet haben soll. Die Berichterstattung dazu sei "Fake News". Die Medien ...

