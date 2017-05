IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global präsentiert Arkave-VR-Spielkonzept bei Consumer Virtual Reality 2017

Bei der größten Veranstaltung Kanadas für virtuelle, erweiterte und gemischte Realität wird erstmals das Globally Connected Network of Virtual Reality Gaming Arenas des Unternehmens präsentiert

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD, YDRMF: USA, FSE: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) 5. Mai 2017 wird in dieser Woche bei der CVR Vancouver, der ersten Veranstaltung für neue, bahnbrechende Technologien im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität, ein neues Konzept namens Arkave präsentieren. Während der Markt für virtuelle, erweiterte und gemischte Realität weiterhin rasant wächst, ist YDreams Global bereit, die Branche mit seinem neuen Projekt einen Schritt weiter zu bringen. Arkave ist ein globales Netzwerk an miteinander verbundenen VR-Spielhallen in größeren Städten, wo die Spieler die Möglichkeit haben, Spiele mit einer noch nie dagewesenen Immersion und Konnektivität zu genießen.

-YDreams Global, einer der Hauptsponsoren der CVR Vancouver, ist laut Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global, bestrebt, eine tief greifende, lebendige, äußerst immersive und zusammenhängende VR-Spielerfahrung mit anderen Spielern in Echtzeit, am selben Ort oder durch die Verbindung mit anderen Orten weltweit zu fördern. Er erklärt auch, dass Arkave zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr voraussichtlich seine erste Spielhalle eröffnen wird und sich auf eine weltweite Expansion Anfang 2018 vorbereitet.

-Arkave ist das zweite Start-up der im Jahr 2016 von YDreams Gold ins Leben gerufenen Abteilung Venture Builder, die bestrebt ist, herausragende Produkte für ein globales Publikum in Branchen wie VR, AR, IdD (Internet der Dinge) und KI (künstliche Intelligenz) zu erforschen, zu errichten und weiterzuentwickeln. Daniel Japiassu, CEO von CVR, wird bei der Präsentation von Arkave bei der CVR ebenso anwesend sein wie Marcos Alves, Products and Ventures Director des Unternehmens. Abgesehen von der Durchführung der Präsentation werden die beiden Führungskräfte auch an Treffen hinsichtlich der weltweiten Expansion von Arkave auf mehrere Märkte teilnehmen. In den kommenden Wochen werden wir die Website www.arkavevr.com online stellen und Informationen darüber bereitstellen, wie das Produkt entwickelt und wann es auf den Markt gebracht wird, sagte Alves. Wir sind der Auffassung, dass diese Präsentation bei der CVR ein wichtiger Schritt für unsere Strategie in den Bereichen virtuelle, erweiterte und gemischte Realität ist, zumal diese Veranstaltung in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfindet und gegenüber dem Vorjahr exponentiell gewachsen ist.

-Bei der ersten CVR Vancouver im Jahr 2016 wurden 2.800 Besucher, 30 Referenten und 60 Unternehmensstände registriert. In diesem Jahr wird die Veranstaltung um einen Tag verlängert (5., 6 und 7. Mai), wobei der erste Tag zu einem Geschäftstag für die Branche erklärt wurde, während die beiden darauffolgenden Tage für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Die Präsentationen beinhalten Spiele, neue Produktinteraktionen und kommerzielle Anwendungen in den Bereichen virtuelle und erweiterte Realität für Branchen wie das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und das Design.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

