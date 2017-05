Palma de Mallorca, Mallorca (ots) - oder so ähnlich könnte das Motto für den Südwesten lauten. Wir haben Mai 2017 und Apartments oder Häuser zur Langzeitmiete sind Mangelware im Südwesten der Insel, zwischen Palma und Port Andratx. Objekte werden mittlerweile direkt über das Internet gebucht zur Langzeitmiete ohne Besichtigung aus Angst, dass Objekt könnte vermietet sein bevor man die Insel erreicht hat. Im Verkauf sieht es nicht anders aus. Schnäppchen sind verkauft, bevor man Sie online findet oder werden bereits nach Stunden angezahlt. Der Markt ist schnell. Was ich heute nicht verkaufe, kann morgen schon weg sein. Eigentümer sind in der glücklichen Lage ihre Vorstellungen beim Verkauf oder bei der Vermietung umgesetzt zu bekommen. Die Banken in Spanien nehmen Teil am Spiel durch verhältnismäßig niedrige Vorfälligkeiten im Fall eines Verkaufes. Darüber hinaus können lastenfreie Objekte beliehen werden, was vor Jahren noch undenkbar war. Projektentwicklungen boomen.



Living Balear, die Immobilienagentur von Maximilian Ostermann kennt den Markt im Südwesten. Tagtäglich sind Mitarbeiter unterwegs, um neue Objekte zu akquirieren. Heute wurden zwei Villen in Costa d'en Blanes zur Miete gelistet für jeweils 5.000 bis 6.000 EUR pro Monat. In den nächsten Tagen stehen bereits Besichtigungen mit potenziellen Mietern an. Morgen wird ein neues Grundstück zum Verkauf in Sol de Mallorca gelistet. Auch hier sind bereits Besichtigungen vereinbart. Durch exklusive Objekte versucht sich Living Balear abzuheben und langfristig Geschäftsbeziehungen aufzubauen im dem hart umkämpften Immobilienmarkt im Südwesten.



"Unser Geschäftsmodell ist langfristig ausgerichtet. Objekte nach dem Verkauf gehen in die Vermietung oder in den Umbau. Hier unterstützen wir umfassend weiter. Auch organisieren wir den Gärtner, die Putzfrau oder den Elektriker in Abwesenheit unserer Kunden. Wir holen die Möbel für die Neueinrichtung aus der Designerboutique und bringen das Fahrzeug aus der Villa in die Werkstatt. Manchmal sind die Anfragen sehr außergewöhnlich und wir sind mehr Concierge als Makler, aber das gehört dazu um sich abzuheben." so Maximilian Ostermann mit einem Lächeln.



Aktuell vermarktet Living Balear im Alleinauftrag eine repräsentative Neubau-Villa mit Teilmeerblick in Sol de Mallorca zum Verkauf:



http://www.livingbalear.de/immobilien_kaufen.php?ref=LIBA55



Auf einem ebenen, automatisch bewässerten Grundstück (1.726,00 m2) in ruhiger bevorzugter Villenwohnlage befindet sich diese exklusive Villa mit 539,00 m2 Wohnfläche, nahe der romantischen Bucht von Portals Vells. Die geräumige Villa bester Ausstattungsqualität bietet ein hohes Maß an Wohnkomfort (4 SZ, 4 Bäder) und ist inklusive des hochwertigen Mobiliars im Angebot. Das Erdgeschoss umfasst ein Wohn-/Esszimmer mit schwenkbaren Kamin, eine voll ausgestattete Luxusküche, ein Schlafzimmer mit Bad en Suite, ein Büro und ein Gäste-WC. Zwei großzügige Schlafzimmer mit Ankleiden und en Suite Bädern sowie eine Galerie und eine teilweise überdachte Terrasse mit sehr schönem Meer- und Panoramablick befinden sich in der oberen Etage. In einem separaten Gebäude befinden sich eine Doppelgarage und ein Gästestudio mit überdachter Terrasse, die gegebenenfalls als Wohnbereich geschlossen werden kann. Im großzügigen Außenbereich stehen Sonnenterrassen, ein Garten, eine Sommerküche mit BBQ und ein Swimmingpool zur Verfügung. Als Kaufpreis werden 2,55 Mio. EUR Verhandlungsbasis aufgerufen.



Sie interessieren sich für Immobilien zum Kauf oder zur Miete auf Mallorca? Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren Vorstellungen. Gerne unterstützen wir Sie unverbindlich auf der Suche nach Ihrem Traumobjekt.



