Am Mittwoch nach Xetra-Handelsschluss kündigte der TecDAX-Titel Medigene eine Kapitalerhöhung per Ausgabe von neuen Aktien an. Mit dem Erlös soll in erster Linie die Entwicklung von T-Zell-gerichteten Krebstherapien erweitert werden. Einen Tag nach der Bekanntgabe meldet Medigene bereits Vollzug.

Den vollständigen Artikel lesen ...