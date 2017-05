...und zwar die Q1-Zahlen... und vielleicht eine weiterePerspektive. Den deutschen Spaniern wird in der Branche nachgesagt, dass man mit jedem deutschen Mobilfunker reden würde, um eine Kooperation oder Fusion zu erreichen,damit man seinen Marktanteil in Deutschland ausbauen bzw. stabilisieren kann.Wir berichteten darüber bereits vor fast einem Jahr. Es wäre ein Hit! Als Gesprächspartner kommen in Frage: Freenet, Drillisch und (mit Fragezeichen) auch United Internet. Alle drei Titel stehen auf unserer Watchlist.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info