Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Märkte gönnen sich am Freitag zum Handelsstart eine Verschnaufpause. Der DAX fällt gegen 9.40 Uhr um 0,3 Prozent auf 12.606 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,4 Prozent zurück.

Rücksetzer dürften aber laut Marktteilnehmern schnell zum Kauf genutzt werden. Die Mehrheit der europäischen Konzerne konnte zuletzt mit ihren Quartalsberichten überzeugen, am Freitag ziehen vor allem die Luftfahrtaktien nach guten Zahlen aus der Branche an. Bei der Frankreich-Wahl ist ein Sieg von Emmanuel Macron wahrscheinlich, der Euro steigt bereits Richtung 1,10 Dollar. "Ein Ende der Rally-Stimmung ist nicht in Sicht", sagt Achim Matzke, Marktanalyst der Commerzbank.

Impulse könnten am Nachmittag vom US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. Gerechnet wird mit einem Beschäftigungsaufbau um 188.000 Stellen, doppelt so viel wie im März. Im Blick stehen auch die Stundenlöhne, nachdem die Lohnstückkkosten in den USA zuletzt gestiegen sind. US-Notenbankchefin Janet Yellen könnte sich dann am Abend in einer Rede in Providence zur Lage äußern.

International Consolidated Air treibt auch Lufthansa

International Consolidated Air ziehen nach ihrem Quartalsbericht um 5,9 Prozent an. Das Passagieraufkommen der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia erholt sich schneller als erwartet. Zudem profitiert der Gewinn von den niedrigeren Ölpreisen. Im Windschatten ziehen Air France um 2 Prozent an und Lufthansa um 1,5 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien in der europäischen Stoxx-Welt gewinnt gegen den Trend 0,4 Prozent.

Rohstoff-Crash macht Kurse

Gestützt wird die Stimmung für die Branche der Luftfahrt- und Freizeit-Aktiene auch vom Rückgang der Energiepreise, die in den Crash der Metall-Preise geraten. Die Energie- und Metall-Preise stehen unter massivem Druck. Der Ölpreis der US-Sorte WTI ist in Asien bei stark gestiegenen Volumina an den Terminbörsen auf den niedrigsten Stand seit April 2016 gefallen. Der Eisenerzpreis gibt ebenfalls stark nach. Die Rohstoff-Baisse drückt auf die Aktien des Sektors. Die Verliererseite wird am Freitag von den Öl- und Gastiteln angeführt, ihr Branchenindex fällt um 0,8 Prozent.

Am deutschen Markt stehen die Versorger mit den Energiepreisen unter Druck. Eon, zusätzlich gedrückt von einer Abstufung durch HSBC, geben 1,8 Prozent ab. RWE verlieren 1 Prozent.

Pearson plus 16 Prozent - Evonik unter Druck

Nach unerwartet guten Umsätzen schnellen die Aktien des britischen Verlaghauses Pearson um etwa 13 Prozent in die Höhe. Der Umsatz im ersten Quartal legte um 6 Prozent zu. Gleichzeitig wurde eine neue Restrukturierungsrunde angekündigt. Hier sollen weitere 300 Millionen Pfund in den kommenden zwei Jahren eingespart werden. Der Index des Medien-Sektors legt um 0,3 Prozent zu.

Keinen großen Kurstreiber sehen Händler in den Zahlen von Evonik. Sie lägen rund um die Erwartungen, nur das Nachsteuerergebnis sei deutlich schlechter ausgefallen. "Nach den Zahlen haben aber Gewinnmitnahmen eingesetzt", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs fällt um 2,4 Prozent.

Als Überraschung wertet ein Händler die knapp zehnprozentige Kapitalerhöhung von Medigene. Diese wurde zu 10,55 Euro je Aktie platziert. Der Kurs fällt um 3,7 Prozent auf 10,72 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.617,43 -0,29 -10,45 9,93 Stoxx-50 3.218,70 -0,28 -9,17 6,91 DAX 12.618,71 -0,23 -29,07 9,91 MDAX 24.970,03 -0,23 -57,91 12,53 TecDAX 2.127,49 -0,65 -14,00 17,43 SDAX 10.775,79 -0,53 -57,36 13,20 FTSE 7.246,85 -0,02 -1,25 1,46 CAC 5.359,01 -0,25 -13,40 10,22 Bund-Future 160,87 -0,09 0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.43 Uhr Do, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0974 -0,09% 1,0983 1,0940 +4,3% EUR/JPY 123,25 -0,05% 123,30 123,33 +0,3% EUR/CHF 1,0839 -0,05% 1,0845 1,0844 +1,2% EUR/GBP 0,8488 -0,14% 0,8500 1,1799 -0,4% USD/JPY 112,30 +0,04% 112,26 112,74 -3,9% GBP/USD 1,2930 +0,07% 1,2921 1,2906 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,50 45,9 -0,9% -0,40 -19,8% Brent/ICE 47,92 48,38 -1,0% -0,46 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,67 1.227,70 +0,4% +4,97 +7,1% Silber (Spot) 16,42 16,18 +1,5% +0,24 +3,1% Platin (Spot) 909,80 904,00 +0,6% +5,80 +0,7% Kupfer-Future 2,50 2,50 -0,2% -0,00 -0,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.