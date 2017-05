Zürich - Die Aktien der Schwergewichte Nestlé und Novartis verlieren am Freitag im Rahmen des Gesamtmarkts leicht an Wert. Die Börsenbetreiberin SIX hatte am Donnerstagabend überraschend angekündigt, dass die Gewichtung der beiden Elefanten im Swiss Market Index (SMI) bis zum 18. September schrittweise auf je 18% begrenzt werden soll.

Aktuell bestreitet Nestlé 22,9% der Kapitalisierung im Schweizer Leitindex und Novartis 18,8%. Die Neugewichtung dürfte aber nur einen moderaten, negativen Einfluss auf die Titel ausüben, meinen Analysten. Die tatsächliche Gewichtung, so wie im heutigen SMI dargestellt wird, soll künftig in einem neu lancierten Index abgebildet werden.

An der Börse lösen die News am Berichtstag denn auch keine Verwerfungen aus: Bis um 10 Uhr geben Nestlé und Novartis um je 0,3% auf 78,95 bzw. 76,75 CHF nach. Dabei sind Nestlé am Vorabend mit einem deutlichen Kursanstieg in der zweiten Handelshälfte aufgefallen, der bis Börsenschluss in einem Plus von 2,3% mündete und so den SMI nahe an die 9'000-Punktemarke heranrücken liess. Der Leitindex SMI gibt aktuell um 0,37% nach. Die Genussscheine von Roche (Kurs: -0,2%) sind von der neuen Regelung mit einem Anteil von 17,5% am Börsenbarometer nicht betroffen.

Neuerung löst Umschichtung aus

