flatex Morning-news DAX update

Am Morgen wirkte der Deutsche Aktienindex zunächst etwas angeschlagen. Vorbörslich ging es unter die Marke von 12.600 Punkten. Stabilisierungen werden nun von Wichtigkeit. Die US-Futures befinden sich weiter im roten Bereich. Aus Japan und Südkorea gab es keine Impulse - dort blieben die Börsen geschlossen. Australien, Neuseeland, Singapur und Hongkong gingen mit Verlusten in das Wochenende. In Europa könnte man bestrebt sein, die Gewinne vor der Frankreichwahl zu halten. Zum DAX selbst:

Einem Rekord folgt der nächste Rekord. Am Donnerstag ging es mit einem kräftigen Impuls weiter gen Norden. Das neue Rekordhoch liegt nun bei 12.648,22 Punkten. Mit einem Xetra-Schluss bei 12.647,78 Punkten könnten nun noch die nächsten Kursziele abzustecken sein. Ausgehend von einer Bewegung vom letzten Hochpunkt bei 12.375,54 auf das letzte Verlaufstief bei 11.941,57 ergeben sich Kursziele bei 12.707 und 12.808. Weit oben lauert noch eine Projektion bei 13.076 Punkten. Die nächsten Unterstützungen lägen nun bei bei 12.540 und 12.477 Punkten. Weiter auf der Unterseite stünden die alten Rekordmarken 12.390 und 12.375 als Unterstützungszoen bereit.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/