Aktie im Fokus - BNP Parisbas

Die Aktien von BNP Parisbas notierten am 12. Februar 2014 mit 61,83 Euro auf einem relevanten Hoch und am 27. Juni 2016 mit einem Zwischentief von 35,27 Euro. Das jüngste Hoch lag am 24. April 2017 bei 68,40 Euro. Auf der Oberseite könnten nun die nächsten Kursziele bei 71,90 Euro und 78,20 Euro auszumachen sein.

die nächsten Unterstützungen lägen bei 61,82 Euro, 55,55 Euro und 51, 70 Euro bereit. Die neuesten Studien der Credit Suisse sehen ein Kursziel von 65,00 Euro, die von Barclays 63,00 Euro und die von Morgan Stanley 73,40 Euro. Während Barclays möglicherweise einen Kurslückenschluss annimmt, könnte Morgan Stanley auf eine Übertreibung jenseits der Marke von 71,90 Euro anspielen.

