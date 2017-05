Die kumulierte Photovoltaik-Leistung in dem Land stieg damit auf knapp 85 Gigawatt und liegt damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Allerdings gibt es weiterhin erhebliche Anschlussprobleme in einigen Provinzen.In China sind nach offiziellen Zahlen der Nationalen Energiebehörde (NEA) im ersten Quartal Photovoltaik-Anlagen mit 7,21 Gigawatt neu installiert worden. Dies seien etwa 70 Megawatt mehr als im ersten Quartal des Vorjahres, erklärt Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd. (AECEA) mit Blick auf die NEA-Veröffentlichung am Donnerstag. Mit 4,78 Gigawatt entfalle die ...

