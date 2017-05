Pressemiteilung der DIC Asset AG:

DIC Asset startet mit gutem Quartalsergebnis 2017 und platziert fünften Immobilien-Spezialfonds

- Erfolgreicher Start des DIC Office Balance IV als Nachfolgeprodukt des vollplatzierten DIC Office Balance III

- Verkaufsvolumen von 157 Millionen Euro - drei Viertel des Jahresziels bereits erreicht

- Anstieg der Mieteinnahmen Like-for-Like von 0,9 Prozent

- FFO von 15,8 Millionen Euro (Q1/2016: 14,5 Millionen Euro)

- Prognose für 2017 bestätigt

Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2017 vorgestellt. Das Unternehmen ist mit guten operativen Ergebnissen in das Geschäftsjahr gestartet und platziert mit dem DIC Office Balance IV nach Vollplatzierung des DIC Office Balance III bereits den fünften Immobilien-Spezialfonds. Unter anderem mit dem Verkauf eines Immobilienportfolios in deutschen A- und B-Städten im Volumen von 143 Millionen Euro hat das Unternehmen bereits drei Viertel des für 2017 geplanten Verkaufsziels erreicht. Der FFO liegt mit 15,8 Millionen Euro über dem Vorjahr (Q1/2016: 14,5 Millionen Euro) und spiegelt damit vor allem die niedrigeren Zinsaufwendungen aufgrund der Ende 2016 erfolgten Refinanzierung wider. Die Assets under Management erhöhen sich im Vergleich zum Jahresende 2016 leicht auf 3,6 Milliarden Euro (31. Dezember 2016: 3,5 ...

