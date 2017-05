STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler kann beim Verkauf von Autos weiter auf seinen starken Lauf in China setzen. Im April sorgte der wichtigste Einzelmarkt der Stuttgarter nahezu im Alleingang dafür, dass der Konzern mit 180 599 Fahrzeugen 10,1 Prozent mehr Autos der Marke Mercedes-Benz verkaufte als ein Jahr zuvor. In China betrug das Plus 35,3 Prozent, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Daneben konnte Daimler in Europa ein leichtes Plus von knapp 4 Prozent verzeichnen, in Nordamerika sackten die Verkäufe auf dem derzeit schwächelnden Markt wie bereits bekannt um fast 8 Prozent ab. Bei den Modellen war Mercedes mit C- und E-Klasse erfolgreich./men/stb

