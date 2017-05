WOLFSBURG (Dow Jones)--Angesichts einer im Vergleich zu anderen Massenherstellern immer noch niedrigen Rendite will Volkswagen bei der Kernmarke in den kommenden Jahren die Kosten senken. Für jedes Jahr bis 2020 stellte Markenchef Herbert Diess deutliche Zuwächse bei der Profitabilität in Aussicht. "Die Produktivität wollen wir in diesem und im nächsten Jahr um jeweils 7,5 Prozent steigern", sagte Diess laut Redetext beim Jahresgespräch der Marke VW. 2019 und 2020 sollen es dann nochmal 5 Prozent sein.

Nach einem guten Jahresstart rechnet VW auch damit, bei der operativen Rendite 2017 das obere Ende der angekündigten Bandbreite von 2,5 bis 3,5 Prozent zu erreichen. Die Margen-Prognose bezieht sich auf die angepasste Umsatzbasis. VW hatte dieses Jahr die Bilanzierung bei der Marke umgestellt. VW-Markenvorstand Antlitz bestätigte zudem die mittel- und langfristigen Margenziele.

Zum Thema Umrüstung von Dieselfahrzeugen erklärte Diess, dass VW hier im Plan liege.

