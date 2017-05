Brent Crude Oil-Turbo-Puts mit 99%-Chance

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Öl" veröffentlichten Analyse besteht auch nach dem massiven Einbruch der vergangenen Tage beträchtliches Rückschlagspotenzial. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die leicht bullische Einkeilung konnte sich bei Brent am Donnerstag nicht mehr durchsetzen, was in der Folge einen massiven Einbruch nach sich zog. Die Notierungen rutschten dabei durch die Unterstützungszone um 50,00 USD und konnten sich bisher nicht nennenswert stabilisieren.

Ausblick: Bei der sehr hohen Volatilität ist die kurzfristige Entwicklung schwer abschätzbar. Gelingt ein Anstieg über den steilen Abwärtstrend der Vortage bei 47,80 USD, könnte eine Erholung bis 48,20 USD, darüber auch bis 49,50 USD anstehen. Aufgrund des erheblichen Abwärtsmomentums muss aber einkalkuliert werden, dass der Abverkauf sich noch in Richtung 45,00 USD ausdehnt. Im Bereich 43,30 USD wären auch wieder stärkere Unterstützungen vorhanden."

Wenn der Brent Crude Oil-Preis in den nächsten Tagen auf 45 USD nachgibt, dann werden die nachfolgend präsentierten Short-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 51,5743 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf Brent Crude Oil mit Basispreis bei 51,5743 USD, BV 1, ISIN: DE000PR5YV80, wurde beim Ölpreis von 48,32 USD und dem Euro USD-Kurs von 1,097 USD mit 2,99 - 3,00 Euro gehandelt.

Wenn Brent Crude Oil die Abwärtsbewegung auf 45 USD fortsetzt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 5,99 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 53,944 USD

Der mit einem etwas höheren Sicherheitspuffer ausgestattete DZ Bank-Open End Turbo-Put auf Brent Crude Oil mit Basispreis und KO-Marke bei 53,944 USD Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DGW7347, wurde unter den gegebene Marktbedingungen mit 5,12 - 5,14 Euro taxiert.

Gibt der Ölpreis in den nächsten Tagen auf 45 USD nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts unter der Voraussetzung, dass der Ölpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt, auf 8,15 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent Crude Oil oder von Hebelprodukten auf Brent Crude Oil dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de