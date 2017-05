Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag im Regierungsbezirk Leipzig einen mutmaßlichen Terrorverdächtigen festnehmen lassen. Der Beschuldigte ist ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger und werde "dringend verdächtig sich als Mitglied an den ausländischen terroristischen Vereinigungen 'Jabhat al-Nusra' (JaN) und 'Islamischer Staat' (IS) beteiligt zu haben", teilte der Generalbundesanwalt am Freitag mit.

Der Beschuldigte wird nun dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet.