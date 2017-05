Bonn - Die Äußerungen der FED, dass sie sich von den zuletzt schwachen US-BIP-Daten in ihrer Geldpolitik nicht beeinflussen lasse, die nochmals gestiegene Aussicht auf einen Sieg Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen sowie die starken EWU-Konjunkturdaten hinterließen gestern Spuren an den Rentenmärkten, so die Analysten von Postbank Research.

