Auch am Donnerstag hat es beim DAX wieder für ein neues Allzeithoch gereicht. Die neue Rekordmarke ist nun die 12.648. Am Ende des Tages ging der DAX mit einem Plus von nahezu einem Prozent aus dem Handel. Ein Handelstag bleibt vor der Stichwahl in Frankreich noch. Wie agieren die Anleger? Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR weiß mehr... Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.