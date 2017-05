Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE vor Zahlen zum ersten Quartal von 13,10 auf 14,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er bewerte die Rückstellungen des Versorgers nun anders und hebe seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2019 an, schrieb Analyst Mark Lewis in einer Branchenstudie vom Freitag. Sein Bewertungsmodell berücksichtige nun die Geschäftsresultate für das vergangene Jahr. Er bleibe bei seinem Konglomeratsabschlag auf die Aktie. RWE sei nun aber einer der günstigsten Titel in der Branche./gl/fbr

