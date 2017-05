Der Fensterhersteller Drutex ist eines der wenigen polnischen Unternehmen, die in ihrer Branche dominieren. Deutsche Wettbewerber werfen den Polen Dumping vor, doch solche Angriffe wehrt der selbstbewusste Chef ab.

"Ihr seid zwei große Fußballstars. Aber wer von euch ist der Beste?", fragt ein Junge die beiden Kicker-Ikonen Philipp Lahm und Andrea Pirlo. Und die zeigen dann gleich im Hörsaal ihre Tricks am Ball. "Große Champions haben eines gemeinsam - Fenster von Europas Marktführer Drutex", sagt schließlich eine Stimme aus dem Off.

Der Vergleich mit den früheren Champions-League-Siegern Pirlo und Lahm gefällt Leszek Gierszewski, auch er sieht sich in Europas Königsklasse. Als eines der wenigen Unternehmen des Landes reicht die Bekanntheit des von ihm gegründeten Fensterherstellers Drutex weit über die Grenzen Polens hinaus, das Gastland auf der Hannover Messe in der vergangenen Woche war.

Dabei ist Gierszewski nur durch Zufall zum Fensterbauer geworden: In den 1980er-Jahren - den vom Kriegsrecht überschatteten, schwärzesten Zeiten der kommunistischen Volksrepublik - begann der damalige Dozent an der Militärakademie mit der Produktion von Blumentöpfen. 1985 gründete er im heimischen Slupsk bei Danzig seine Firma Drutex, die Maschendrahtzäune und Fuchskäfige produzierte. "Mein Onkel hatte eine Landmaschinen-Firma in Bytow, und es gab dort viele Maschendrahtfirmen. Aber einen noch größeren Bedarf. Und da habe ich dann auch mit angefangen, das war mit einfachen Maschinen möglich und der Absatz sicher", erinnert sich Gierszewski heute. Aber er habe dann "auf zwei Beinen stehen wollen" und sich ein neues Geschäftsfeld gesucht.

"Die Idee zur Fensterproduktion kam mir, als ich beim Bau meines eigenen Wohnhauses versucht habe, gute Fenster in Polen zu bekommen. Beim Umschauen sah ich, dass es einfacher ist, an Maschinen zu kommen, und es leicht mit ihnen ist, Fenster selbst herzustellen", erzählt Gierszewski. Dabei sei alles sehr schnell gegangen: An einem Donnerstag im Jahr 1994 habe er die Maschinen gesehen und am folgenden Montag schon gekauft. Die ersten Fenster habe er dann in sein Haus eingebaut, "und sie halten noch immer". Den Namen Drutex - Drut heißt auf Polnisch Draht - behielt sein Unternehmen aber auch ...

