Original-Research: Mologen AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Mologen AG Unternehmen: Mologen AG ISIN: DE0006637200 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 05.05.2017 Kursziel: 11,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.30 price target. Abstract: Mologen's lead drug candidate, the immunomodulator, lefitolimod, is currently the object of four clinical trials - in metastatic colorectal cancer (mCRC), small-cell lung cancer (SCLC), HIV, and a phase I combination trial with the immune checkpoint inhibitor, Yervoy. The market for mCRC alone is worth over USD10bn. We expect Mologen to file applications for approval with the EMA and FDA in this indication in 2019/20. Talks with interested parties, including several from Asia, have intensified in recent months. Recent and imminent newsflow may make lefitolimod more attractive to potential partners. Topline results from the IMPULSE phase II trial of lefitolimod with SCLC patients released on 24 April showed overall survival benefit in comparison to the control arm in two important subgroups - patients with a low count of activated B cells and patients with reported Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Meanwhile, data released so far from the TEACH study suggest that lefitolimod can be used in HIV as well as cancer therapy. Headline results from this study are due in mid-2017. In addition, preclinical studies in murine tumour models published in late January indicate that lefitolimod is effective in combination with anti-PD1/anti-PD-L1 antibody-based checkpoint inhibitors. Yervoy, which is currently the subject of the Mologen/MD Anderson Center trial at the University of Texas, uses CTLA4 antibodies and is a representative of the other major checkpoint inhibitor type. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR11.30. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,30. Zusammenfassung: Mologens Leitsubstanz, der Immunomodulator Lefitolimod, ist Gegenstand von vier klinischen Studien - bei metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC), kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), HIV und einem Kombinationstest mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor Yervoy. Der Markt für mCRC allein beläuft sich auf über USD10 Mrd. Wir erwarten, dass Mologen in dieser Indikation 2019/20 Zulassungsanträge bei der EMA bzw. FDA einreicht. Gespräche mit Interessenten, einschließlich mehrerer aus Asien, haben sich in den letzten Monaten intensiviert. Aus unserer Sicht machen die neuesten und bevorstehenden Nachrichten Lefitolimod für potentielle Partner attraktiver. Erste Ergebnisse der Phase II IMPULSE-Studie von Lefitolimod bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs, die am 24. April veröffentlicht wurden, zeigten positive Ergebnisse in zwei wichtigen Subgruppen im Hinblick auf das Gesamtüberleben im Vergleich zur Kontrollgruppe - bei Patienten mit einem geringeren Anteil aktivierter B-Zellen und bei Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Unterdessen deuten bisher bekanntgegebene Daten von der TEACH-Studie darauf hin, dass Lefitolimod sowohl in der Indikation HIV als auch in der Krebstherapie angewendet werden kann. Erste Ergebnisse dieser Studie sind für Mitte 2017 terminiert. Darüber hinaus zeigen präklinische Studien, dass Lefitolimod in Kombination mit Anti-PD1-/Anti-PD-L1-basierten Checkpoint-Inhibitoren wirksam ist. Yervoy, der derzeit Gegenstand einer von Mologen und dem MD Anderson Center an der Universität von Texas durchgeführten Studie ist, benutzt CTLA4-Antikörper und ist somit Vertreter des anderen Haupttypus der Checkpoint-Inhibitoren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR11,30 bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15101.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

