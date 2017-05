Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus vor Zahlen von 60 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer dürfte bei der Veröffentlichung des Ergebnisses für das zweite Quartal des Geschäftsjahres die Prognose anheben, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen will am 15. Mai die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen./zb/fbr

ISIN: LU1066226637