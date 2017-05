FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Mercedes-Benz ist mit starken Verkaufszahlen ins zweite Quartal gestartet. Mercedes-Benz Cars verkaufte im April 191.551 Fahrzeuge, ein Plus von 8,7 Prozent. Die Kernmarke Mercedes-Benz kam auf ein Wachstum von 10,1 Prozent auf 180.559 Autos.

Stark war Mercedes-Benz abermals in China, wo die Verkäufe um 35,3 Prozent auf 47.627 Fahrzeuge anzogen. Während in Europa ein Plus von 3,9 Prozent zu Buche stand, musste die Marke mit dem Stern in den USA einen Rückgang um 7,9 Prozent hinnehmen.

"Der April war für Mercedes-Benz eine runde Sache: Wir haben den 50. Absatzrekord in Folge erzielt und sind erneut zweistellig gewachsen", sagte Vertriebsvorstand Britta Seeger laut Mitteilung.

In den ersten vier Monaten steigerte Mercedes-Benz die Verkäufe um 14,5 Prozent auf 741.224 Fahrzeuge.

May 05, 2017 04:30 ET (08:30 GMT)

