München (ots) - Vom ersten Eindruck bis zur richtigen DJ-Pflege - Leonardo Lutilsky, seit 15 Jahren DJ und Eventmanager in München, nennt seine Top 5 Tipps zum professionellen Umgang mit DJs.



"Musik ist Stimmungsfaktor Nummer Eins und damit erfolgsentscheidend für Events", erklärt Lutilsky alias DJ da Vinci. "Leider wird die Rolle des DJs als Stimmungsmacher oft unterschätzt." Hier seine Top 5 Tipps für einen professionellen DJ-Umgang:



1. Erster Eindruck und Locationcheck: Ein persönliches Erstgespräch - kostenlos und unverbindlich - ist ein Muss. Wenn die Chemie stimmt, vereinbaren Sie einen gemeinsamen Besichtigungstermin in der Location. 2. Flexibles Repertoire: Achten Sie darauf, dass der DJ auch wirklich den Geschmack Ihres Zielpublikums trifft. Gehen Sie verschiedene Genres durch und legen Sie konkrete No-Gos fest. Klären Sie, ob der DJ Musikwünsche zulässt und wie er diese organisiert. 3. Technik-Dreamteam: Fette Anlage, aber keiner kann sie bedienen? Suchen Sie sich einen DJ mit einem zuverlässigen Technikpartner an der Seite. Sie sparen sich wertvolle Zeit für die Abstimmung und gehen sicher, dass alles funktioniert. 4. Vorsicht Rauchmelder-Falle: Soll der DJ für Partystimmung sorgen, ist meist eine Nebelmaschine im Einsatz. Klären Sie im Vorfeld ab, ob eventuelle Rauchmelder deaktiviert werden können. Sonst verabschieden Sie die Gäste schon vor Mitternacht mit Flutlicht und Sirenen. 5. Die richtige DJ-Pflege: Ein hungriger DJ ist ein schlechter DJ. Sorgen Sie beim Event dafür, dass er vom Service mitbedacht und Getränke unaufgefordert nachgefüllt werden. Wer bei acht bis zwölf Stunden Arbeitszeit immer nach der Bedienung fuchteln muss, ist unkonzentriert und missmutig.



Leonardo Lutilsky, 35, ist geborener Münchner mit argentinischen Wurzeln und ausgebildeter Veranstaltungskaufmann. Seit 2002 legt er als DJ da Vinci für namhafte Firmen und Locations im Raum München sowie national und international auf. www.dj-da-vinci.de



