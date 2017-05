Lange war die Kernmarke das Sorgenkind des VW-Konzerns. Profit kam vor allem durch die ertragreicheren Töchtern wie Porsche und Audi. Nun will der Autobauer den guten Jahresstart der Kernmarke für Verbesserungen nutzen.

Volkswagen will mit seiner lange gewinnschwachen Kernmarke VW im laufenden Jahr deutlich mehr Geld verdienen. Die operative Umsatzrendite solle auf Jahressicht am oberen Ende der Bandbreite von 2,5 bis 3,5 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mit. Im vergangenen Jahr hatte sie lediglich 1,8 Prozent betragen - auf Basis der jetzt geltenden Bilanzierung wären es 2,1 Prozent gewesen. Einige Importeursgesellschaften, die auch Autos anderer Konzernmarken vertreiben, werden neuerdings nicht mehr zur Marke gezählt.

"Das gute erste Quartal gibt uns Rückenwind für die kommenden Monate", sagte Markenchef Herbert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...