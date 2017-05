Bad Marienberg - Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) hält Momentum in einem dynamischen Umfeld und treibt Transformationsagenda voran, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:- O2 Free verzeichnet solide Entwicklung; weitere Anzeichen für nachlassenden Wettbewerbsdruck im Non-Premium-Segment; bereinigter MSR zeigt weitere sequentielle Verbesserung (-0,6% im Jahresvergleich)

