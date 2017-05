Wien - Kommunalkredit Austria AG kündigte gestern an, ausstehende CHF denominierte fundierte Bankschuldverschreibungen (Covered Bonds) mit Fälligkeiten in den Jahren 2020, 2022 und 2026 zurückzukaufen zu wollen - in einem Umfang von bis zu EUR 200 Mio, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

