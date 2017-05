Bad Marienberg - Die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2017 vorgestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Das Unternehmen ist mit guten operativen Ergebnissen in das Geschäftsjahr gestartet und platziert mit dem DIC Office Balance IV nach Vollplatzierung des DIC Office Balance III bereits den fünften Immobilien-Spezialfonds. Unter anderem mit dem Verkauf eines Immobilienportfolios in deutschen A- und B-Städten im Volumen von 143 Millionen Euro hat das Unternehmen bereits drei Viertel des für 2017 geplanten Verkaufsziels erreicht. Der FFO liegt mit 15,8 Millionen Euro über dem Vorjahr (Q1/2016: 14,5 Millionen Euro) und spiegelt damit vor allem die niedrigeren Zinsaufwendungen aufgrund der Ende 2016 erfolgten Refinanzierung wider.

