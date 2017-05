Frankfurt - Der Primärmarkt verabschiedet sich ereignislos in das Wochenende, welches mit der finalen Runde der französischen Präsidentschaftswahl ungleich spannender wird, so die Analysten der Helaba.Nach der TV-Debatte am Mittwochabend, die Emmanuel Macron Zuschauerumfragen zufolge für sich habe entscheiden können, habe sich die französische Risikoprämie nochmals einengen können.

