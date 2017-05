Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Außenwerbespezialist sei gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Freitag. Er erhöhte nach den Zahlen des ersten Quartals seine Prognosen für das Geschäftsjahr in einigen Punkten leicht. Dies reiche aber nicht aus, um seine grundsätzlich zurückhaltende Einschätzung der Aktie zu ändern./zb/fbr

ISIN: FR0000077919