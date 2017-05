FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INMARSAT TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - BARCLAYS CUTS TRINITY MIRROR PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UBM PLC PRICE TARGET TO 755 (795) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES G4S PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 655 (635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 343 (400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1850 (1890) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 4200 (4280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INMARSAT TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 710 (740) PENCE - CITIGROUP RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 143 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES G4S PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4650 (4750) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 180 (250) PENCE - GOLDMAN CUTS BURBERRY GROUP TARGET TO 1657,5 (1685) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4250 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAYS PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 740 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 394 (378) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE TARGET TO 1037 (1030) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC RAISES ELECTRA PRIVATE EQUITY TARGET TO 2,873 (2,569) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 850 (830) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SSE PRICE TARGET TO 1400 (1550) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 318 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 323 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1200 (1120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RANDGOLD PRICE TARGET TO 8100 (8000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 630 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 790 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES RBS PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 478 (440) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 637 (695) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - SOCGEN RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2500 (2450) PENCE



