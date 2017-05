DAX - Die Frankreich-Wahl entscheidet über die Rallyfortsetzung

Henry Philippson,

der DAX® konsolidiert in den vergangenen Handelsstunden den kräftigen Rallyschub vom Donnerstag. An dieser Seitwärtstendenz auf hohem Niveau dürfte sich auch vor dem US-Arbeitsmarktbericht wenig ändern.



Das große Risiko für die Bullen im deutschen Börsenbarometer ist die Frankreich-Wahl am kommenden Sonntag. Aktuell liegt Macron klar in den Umfragen vorne. Ich persönlich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Franzosen Le Pen wählen wird, aber beim Brexit-Votum und bei der US-Präsidentschaftswahl lag die überwiegende Mehrheit (inklusive meiner Person) im Vorfeld auch klar falsch mit Ihren Erwartungen. Im Chart ist eine bullische Konsolidierung an den Bewegungshochs auszumachen, oberhalb von 12.490 Punkten bleibt das Chartbild klar bullisch. Gewinnt Le Pen wider erwarten am Sonntag ist die bullische Chartsituation jedoch schnell Makulatur.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.04.2017 - 05.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

