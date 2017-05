WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Kernmarke VW will ihren Hoffnungsträger für den Start in die Ära der Elektroautos im Werk Zwickau fertigen. Der "ID" solle um rund 25 Prozent effizienter als heutige Fahrzeuge produziert werden, kündigte Markenchef Herbert Diess am Freitag in Wolfsburg an. Das Fahrzeug, das früheren Angaben zufolge einen rein elektrischen Antrieb haben und eine Reichweite von 400 bis 600 Kilometern schaffen soll, werde ab 2020 auf den Markt kommen und solle bei den Kosten mit Dieselmodellen vergleichbar sein. Technisches Konzept und Design würden in diesem Jahr festgelegt.

Diess bestätigte das Ziel, dass VW im Jahr 2025 rund eine Million E-Autos jährlich verkaufen und damit weltweiter Marktführer sein wolle. Zuvor war bekanntgeworden, dass Volkswagen in den kommenden fünf Jahren mit neun Milliarden Euro die Entwicklung alternativer Antriebsmodelle wie Elektro- und Hybridmotoren voranbringen will. VW steht auch wegen des Skandals um manipulierte Dieselfahrzeuge unter Druck, alternative Antriebe zu entwickeln./tst/DP/stb

ISIN DE0007664039

AXC0113 2017-05-05/11:27