Paris - Europas Börsen haben am Freitag zunächst nicht an ihren starken Lauf am Vortag anknüpfen können. Vor der Veröffentlichung des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts hielten sich die Anleger in Deckung. Zeitweise moderater Druck kam durch die schwankenden Rohstoff- und Ölpreise. Der EuroStoxx 50 gab bis zum späten Vormittag um 0,28 Prozent auf 3617,74 Punkte nach.

Beflügelt von robusten Unternehmensbilanzen und der Hoffnung auf einen Wahlsieg des als europafreundlich geltenden französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron war der europäische Leitindex erst am Vortag erstmals seit August 2015 wieder über die Marke von 3600 Zählern geklettert.

Auch an der Regionalbörse in Frankreich herrschte Vorsicht: In Paris gab der CAC 40 um 0,14 Prozent ...

